World Transplant Games 2025 in Dresden geplant

Das Heinz-Steyer-Stadion in Dresden ist der zentrale Austragungsort der World Transplant Games 2025. (Archivbild)

Dresden - Die ersten World Transplant Games (WTG 2025) in Deutschland finden vom 17. bis 24. August 2025 in Dresden statt. Dazu werden rund 2.500 Sportlerinnen und Sportler mit Transplantationen aus 60 Nationen erwartet, wie die Organisatoren mitteilten. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen.

Das Sportevent werde mit einem interkulturellen Gottesdienst in der Frauenkirche und dem Einlauf aller Sportler und Nationen eröffnet. Geplant ist zudem ein Spendenlauf, „an dem jeder teilnehmen kann“, sagte die Geschäftsführerin der World Transplant Games 2025 Dresden GmbH, Gudrun Manuwald-Seemüller.

Dresden hatte 2022 den Zuschlag für das Sportevent, das sich als Weltmeisterschaft für Sportler mit Organtransplantationen, Lebendspender und Spenderfamilien versteht, erhalten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sprach von einem „sportlichen Highlight, was es so noch nie gegeben hat“. Für Dresden sei es eine große Ehre, Gastgeberstadt zu sein „und sich als weltoffene und begeisterte Sportmetropole zu präsentieren“. Die Wettkämpfe in 17 Sportarten werden unter anderem im neuen Heinz-Steyer-Stadion ausgetragen.

Gesellschaftliches Thema im Fokus neben dem Sport

Bei den WTG 2025 geht es laut Ankündigung nicht nur um Sport. „Kernbotschaft ist die gesundheitliche Aufklärungsarbeit zum Thema Organspende“, hieß es. Ex-Profifußballer Ivan Klasnic, der nach einer Erkrankung drei Nierentransplantationen hatte, wirbt dafür. „Organspender zu werden ist eine großartige Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten“, sagte er laut Mitteilung. „Denn jeder, der in der Situation ist, auf ein Organ zu warten, benötigt die Hilfe eines Organspenders.“