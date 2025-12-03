Glättegefahr am Morgen und frostige Nächte - das sind die Aussichten für Mitteldeutschland. Tagsüber bleibt es in den kommenden Tagen oft bewölkt.

Leipzig - Das Wetter bleibt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kalt und grau. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist vor allem in den frühen Morgenstunden in den kommenden Tagen lokal mit Glätte zu rechnen. Demnach steigen die Temperaturen am Mittwoch bei weitgehend trockenem Wetter auf maximal 4 bis 7 Grad.

Die Nacht zu Donnerstag soll ist den Angaben zufolge frostig kalt bei Tiefstwerten von null bis minus 4 Grad. Überfrierende Nässe könne in Teilen Mitteldeutschlands für Glätte sorgen. Am Donnerstag ist es bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei, so der DWD. Die Höchstwerte sollen auf zwei bis fünf Grad sinken, in den Hochebenen seien auch tagsüber Minusgrade möglich.

Nach einer weiteren kühlen Nacht mit Tiefstwerten von null bis minus 4 Grad, soll es am Freitag wechselnd bewölkt werden, hieß es weiter. Vor allem im Osten Sachsens könne es leicht regnen. Die Temperaturen steigen höchstens auf 2 bis 5 Grad.