Wolken und heitere Abschnitte wechseln sich in Berlin und Brandenburg ab. Nachts wird es frostig. Wie wird es am Wochenende?

Wolkig bis heiter in Berlin und Brandenburg - nachts Frost

Ein Mix aus Wolken und heiteren Abschnitten erwartet die Menschen am Wochenende in Berlin und Brandenburg. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Ein Mix aus Wolken und heiteren Phasen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in das Wochenende. Am Vormittag sind noch dichte Wolken zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später lockert es deutlich auf, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad, wie es weiter hieß.

In der Nacht auf Samstag ziehen wieder einige Wolken auf. Es gibt leichten Frost und es kann stellenweise glatt werden. In der zweiten Nachthälfte kommt es örtlich zu Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Meter. Die Temperaturen fallen laut der Vorhersage auf Werte zwischen minus 2 und 0 Grad.

Minusgrade in den Nächten

Die Wetterlage am Samstag ist laut DWD weiter von einem Wechsel zwischen Wolken und heiteren Abschnitten bestimmt. Regen werde nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken zu sehen, im weiteren Verlauf tritt Nebel auf. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen minus 4 und minus 1 Grad ab.

Der Sonntag soll laut DWD heiter bis wolkig werden. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 3 und 5 Grad erwartet. In der Nacht zum Montag wird es gering bewölkt und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und 0 Grad.