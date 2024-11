Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf typisches Herbstwetter mit Regen und vielen Wolken einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind dabei in der Nacht zum Freitag bei Nebel gebietsweise Sichtweiten unter 150 Metern nicht ausgeschlossen.

Heute bleibt es bei vielen Wolken und Temperaturen von 7 bis 10 Grad trocken. Nur im südlichen Teil Brandenburgs kann es am Morgen leichten Sprühregen geben. In der Nacht zum Freitag zieht lokal dichter Nebel auf und die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad.

Zum Start in das Wochenende ändert sich kaum etwas im Vergleich zu den trüben Vortagen. Am Freitag soll es bei bis zu 10 Grad jedoch trocken bleiben, bevor am Samstag wieder vereinzelt mit Regen zu rechnen ist. Die Temperaturen am Wochenende sollen laut DWD ebenfalls bei maximal 10 Grad liegen.