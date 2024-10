Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt am Wochenende trübe. (Symbolbild)

Hannover - Das Wetter am Wochenende in Niedersachsen und Bremen bleibt trübe: Der Himmel ist wolkenverhangen und die Sonne hat kaum eine Chance. Im Westen und Norden des Landes sowie an den Küsten gibt es am Samstag immer wieder leichten Regen, sonst bleibt es trocken, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag hören die Niederschläge auf. Die Temperaturen sinken im Nordwesten und an den Küsten auf 11 Grad, in der Mitte und im Südosten des Landes auf 8 Grad.

Am Sonntag nehmen die Wolken wieder zu, zum Abend hin zieht laut DWD von der Nordsee und von Nordwesten her Regen auf. Die Höchstwerte liegen in Ostfriesland bei 16 Grad, im Südosten im Raum Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter bei 20 Grad.

Die Nacht zum Montag wird stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen in ganz Niedersachsen bei 12 bis 15 Grad. Das sei für Oktober schon ungewöhnlich hoch, sagte der Meteorologe.

Der Montag startet dann regnerisch. So bleibt es auch den ganzen Tag über, nur gelegentlich gibt es trockenere Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.

Im weiteren Verlauf der Woche setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Es wird laut DWD kaum noch regnen und deutlich sonniger bei milden Temperaturen.