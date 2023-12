Wolken und Regen am Wochenende in Sachsen

Dresden - Das Wochenende bringt in Sachsen viele Wolken und Regen mit sich. Der Freitag beginnt bewölkt, ab der zweiten Hälfte des Tages nehmen die Wolken zu, wie der Deutsche Wetterbericht (DWD) mitteilte. Ab dem Abend setzt Regen ein. Auf dem Fichtelberg kann es stürmische Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sieben, im Bergland bei minus ein bis vier Grad.

Die Nacht zum Sonntag bleibt bewölkt und regnerisch. Auf dem Fichtelberg kann es zu Sturm kommen. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei, in den Kammlagen auf minus ein Grad. Ähnlich wie in der Nacht wird auch das Wetter tagsüber: es bleibt regnerisch und bewölkt, mit Sturm auf dem Fichtelberg. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht, im Bergland bei zwei bis fünf Grad.

Bedeckt wird es auch in der Nacht zum Montag. Zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf sieben bis vier, in den Kammlagen auf ein Grad. Am Montag bleibt der Himmel bedeckt und es kann schauerartig regnen. Sturm auf dem Fichtelberg ist möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis elf, im Bergland bei zwei bis sechs Grad.