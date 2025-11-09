Potsdam/Berlin - In Berlin und Brandenburg wird das Wetter zum Wochenstart grau und herbstlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag zunächst bedeckt, teils ist mit Nebel und Sprühregen zu rechnen. Im Tagesverlauf heitert es ein wenig auf und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es weiter stark bewölkt und neblig, am Morgen wird in Westbrandenburg Regen erwartet. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad.