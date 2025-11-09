Jetzt live:
Wetter Wolken und Nebel in Berlin und Brandenburg
In Berlin und Brandenburg wird es zu Beginn der Woche bewölkt und grau. Teils ist auch mit Regen zu rechnen.
09.11.2025, 12:46
Potsdam/Berlin - In Berlin und Brandenburg wird das Wetter zum Wochenstart grau und herbstlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag zunächst bedeckt, teils ist mit Nebel und Sprühregen zu rechnen. Im Tagesverlauf heitert es ein wenig auf und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es weiter stark bewölkt und neblig, am Morgen wird in Westbrandenburg Regen erwartet. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad.