Wolfsburg muss sich mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Von Mainz kann der VfL jedenfalls lernen. Von einem Mentalitätsproblem will Daniel Bauer aber nichts wissen.

Mainz - Trainer Daniel Bauer hat seine Fußballprofis nach dem schwachen Auftritt beim FSV Mainz 05 zu einer anderen Gangart aufgefordert. „Die Mannschaft hat sich nicht genug gewehrt und das muss ein ganz, ganz großes Learning sein. Wir müssen einfach standhafter werden, widerstandsfähiger werden“, sagte der 43-Jährige. „Bei den Tabellenregionen, denen wir jetzt wieder nähergerückt sind, da heißt es: kämpfen, kämpfen, kämpfen.“

Durch das 1:3 (1:0) am 19. Spieltag liegen die Niedersachsen nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz mit Mainz. Den harmlosen Gästen reichte ein herausragender Keeper Kamil Grabara und ein frühes Führungstor durch Mohammed Amoura (3. Minute) nicht.

Viele Chancen und 15 Ecken für Mainz

Nach der Führung war der VfL kaum noch in Erscheinung getreten und ließ zahlreiche Chancen der Mainzer zu. Die Nullfünfer kamen bezeichnenderweise auch auf 15 Ecken, wovon sie zwei des eingewechselten Nadiem Amiri nutzten: Philipp Tietz (68.) und Stefan Bell (73.) drehten die Partie, Nationalspieler Amiri verwandelte noch einen Elfmeter zum 3:1 (83.).

Angreifer Dzenan Pejcinovic räumte kleinlaut ein: „Ich glaube, wir hätten uns noch mehr dagegen wehren können.“ Von einem Mentalitätsproblem wollte Bauer nichts wissen: „Das sehe ich anders. Da stelle ich mich definitiv schützend vor die Mannschaft.“ Das Fehlen des gesperrten Kapitäns Maximilian Arnold fiel jedoch deutlich ins Gewicht, auch wenn der Chefcoach sagte: „Da muss jeder Einzelne seinen Mann stehen.“

„Von der Wucht brutal erdrückt“

Vor 30.000 Zuschauern ließen die Wolfsburger aber auch spielerisch so ziemlich alles vermissen gegen einen leidenschaftlich auftretenden Gegner. „Mit dem Ball hatten wir heute einfach einen rabenschwarzen Tag. Keiner war mit Ball auf seinem Level“, sagte Bauer. „Wir wurden dann einfach von der Wucht von Mainz brutal erdrückt.“