Bis zum Ende der vergangenen Saison stürmte Anny Kerim-Lindland noch für den 1. FC Nürnberg. Jetzt will die 18-Jährige auch bei den Wölfinnen durchstarten.

Wolfsburg - Die Bundesliga-Fußballerinen des VfL Wolfsburg verstärken sich mit Anny Kerim-Lindland. Die 18 Jahre alte Angreiferin wechselt von Aufsteiger 1. FC Nürnberg zu den Wölfinnen. Nach Clubangaben hat die norwegische U19-Nationalspielerin beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

„Anny ist eine hochtalentierte Offensivspielerin. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie bei uns die nächsten Schritte in ihrer Karriere gehen möchte. Unser gemeinsames Ziel ist, sie in den kommenden ein bis zwei Jahren an den Profi-Kader heranzuführen“, sagt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.