Frankfurt/Main - Für Wolfsburgs Keeper Marius Müller ist mit seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich freue mich für mich persönlich ungemein. Ich habe ein Ziel erreicht nach ganz vielen Jahren, nach weiß ich nicht wie vielen Hunderten Trainings“, sagte der 31-Jährige, nachdem er in der 66. Minute für den verletzten Stammtorwart Kamil Grabara in die Partie gekommen war.

Er habe deshalb auch „gemischte Gefühle“, sagte Müller, der im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 zu den Wölfen wechselte. „Es ist mit einer Verletzung einhergegangen von Kamil. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, es ist nicht schön. Aber es ist der Job vom zweiten Torhüter dann da zu sein.“

Grabara musste mit einem bandagierten rechten Oberschenkel angeschlagen ausgewechselt werden. Der Pole habe mit seiner Muskelverletzung keinen Ball mehr schlagen können, sagte VfL-Coach Ralph Hasenhüttl. Eine konkrete Diagnose gab es zunächst noch nicht.