Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit dem sportlichen Leiter der Frauen, Ralf Kellermann, bis 2026 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt.

„Die Art und Weise, wie sich die Mannschaft nicht nur national, sondern auch in Europa einen Namen gemacht hat, verdient Respekt und ist zu großen Teilen auch der Verdienst von Ralf Kellermann. Unsere VfL-Frauen spielen in jeder Saison um Titel“, sagte Geschäftsführer Marcel Schäfer in der Mitteilung. „Wir werden unsere ambitionierten sportlichen Ziele auch weiterhin gemeinsam als Team verfolgen und darüber hinaus die professionellen Bedingungen weiter optimieren, um den Frauenfußball in Wolfsburg insgesamt weiterzuentwickeln.“, fügte Kellermann hinzu.

Kellermann ist bereits seit 2008 für den Verein tätig. Nach zwei Champions-League-Titeln, drei deutschen Meisterschaften und vier Pokalsiegen trat er 2017 als Cheftrainer des Frauenteams zurück und wurde sportlicher Leiter der Fußballerinnen. Künftig soll der 54-Jährige die Geschäfte als Direktor Frauenfußball führen.

Die Wolfsburgerinnen sind in allen drei Wettbewerben weiterhin im Titelkampf. In der Liga liegt der Club mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München auf Rang zwei, im DFB-Pokal steht der VfL im Halbfinale. Am Donnerstagabend trifft Wolfsburg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-German. Das Hinspiel hatte Wolfsburg 1:0 gewonnen.