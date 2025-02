Stuttgart - Nach dem Erfolg bei seinem Ex-Club VfB Stuttgart glaubt Torschütze Tiago Tomás, dass der VfL Wolfsburg seinem Saisonziel ein gutes Stück nähergekommen ist. „Diese Punkte waren sehr wichtig, weil wir jetzt näher an den europäischen Plätzen dran sind“, sagte der Portugiese nach dem 2:1-Auswärtserfolg. „Das ist unser Ziel als Team. Und natürlich haben wir die Punkte gebraucht.“

Zuletzt hatten die Niedersachsen dreimal in Serie unentschieden gespielt und sogar viermal nacheinander nicht gewonnen. Dieser Negativlauf ist nun zu Ende. „Wir sind sehr, sehr happy. Denn man sieht ja, dass die Mannschaften um uns herum gewinnen. Das schiebt sich alles so zusammen. Gewinnst du zwei Wochen nicht, bist du vielleicht Elfter und gewinnst du zweimal, bist du Fünfter oder Vierter“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl, der mit der Leistung und der Moral seiner Schützlinge zufrieden war. „Wir können auch was, wir sind schon in der Lage, dem Gegner wehzutun.“

Allerdings müssen die Wolfsburger nun endlich auch vor heimischer Kulisse in der Fußball-Bundesliga konstant punkten. Bisher überzeugten sie vor allem in der Fremde. „Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben auch schon zu Hause gute Spiele gemacht und das wollen wir auch am nächsten Wochenende schaffen“, sagte Tomás mit Blick auf das Duell mit dem VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky).