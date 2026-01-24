Die Berliner Sängerin Angelika Mann ist gestorben. Der Entertainer Wolfgang Lippert verabschiedet sich in einer emotionalen Videobotschaft von der Freundin und Künstlerin.

Berlin - Der Berliner Entertainer Wolfgang Lippert (73) hat sich mit einer emotionalen Videobotschaft von der kürzlich gestorbenen DDR-Künstlerin Angelika Mann verabschiedet. „Adieu, meine Kleene“, sagt Lippert in dem Video. „Du warst ein wunderbarer Mensch und eine ganz besondere Künstlerin.“

Er erinnerte an Manns künstlerisches Können, ihren Humor und die freche Schnauze. „Wenn wir uns begegnet sind, haben wir uns immer ein Küsschen gegeben“, betonte der Moderator und Sänger mit brechender Stimme. „Jetzt gebe ich Dir 'nen letztes Küsschen. Mach's gut da oben.“

Angelika Mann ist jüngst im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie war eine der bekanntesten Künstlerinnen mit DDR-Wurzeln und stand mehr als ein halbes Jahrhundert als Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin auf ost- und westdeutschen Bühnen. Wegen ihrer Körpergröße von 1,49 Metern ist sie auch „die Lütte“ genannt worden.