Bei Weißkeißel endet das Leben eines Wolfes abrupt. Er läuft über eine Straße und wird erfasst. Der Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon.

Weißkeißel - Nahe der polnischen Grenze ist ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Das Tier lief bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) vor den Wagen eines 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Wolf überlebte die folgende Kollision nicht, der Fahrer blieb unverletzt.