Stemwede - Ein weiterer Wolf aus Niedersachsen hat in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke zwei Lämmer gerissen. Das Landesumweltamt teilte am Mittwoch mit, der junge Wolfsrüde GW3101m aus Ringelah in Niedersachsen habe die Lämmer in NRW am 22. Juni getötet.

Damit handelt es sich um einen anderen Wolf als den, der in Stemwede bereits Ende März zugeschlagen und ein Schaf sowie ein Lamm gerissen hatte. Dabei handelte es sich um Wolf GW3181m aus einem Rudel in Soltau (Niedersachsen).

Für Wolfsschäden an Nutztieren zahlt das Land Nordrhein-Westfalen unter bestimmen Bedingungen Geld, um die wirtschaftlichen Belastungen zu mindern. Tierhaltern in Nordrhein-Westfalen wird dringend empfohlen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen zu sichern.