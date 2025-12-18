Marihuana, Haschisch, Amphetamine: Die Dresdener Polizei stieß bei einer Wohnungsdurchsuchung auf ein umfangreiches Drogenlager. Jetzt gab es eine Festnahme.

Dresen - 15 Kilogramm Marihuana, drei Kilogramm Haschisch, ein Kilogramm Amphetamine, zwei Kilogramm Cannabisgebäck sowie 35 Tüten THC-haltige Gummibären hat die Dresdener Polizei bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt.

Außerdem wurden Polizeiangaben zufolge mehrere Messer, ein Schlagring, Pfefferspray und 26.000 Euro Bargeld gefunden. Die Hausdurchsuchung fand Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden gegen einen 45-Jährigen statt. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln bewaffneten Handel betrieben zu haben.

Nach der Durchsuchung wurde der Mann vorläufig festgenommen. Am Donnerstag stellte die Staatsanwaltschaft Dresden einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der Beschuldigte soll noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.