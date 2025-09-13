Nach einem Brand in Petersberg müssen zwei Menschen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Nach einem Wohnungsbrand nördlich von Halle mussten zwei Verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild)

Petersberg - Bei einem Wohnungsbrand in Petersberg im Saalekreis sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am Freitagnachmittag in einem Raum im Obergeschoss eines Einfamilienhauses nördlich von Halle ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Teile des Hauses verhindern können.

Erste Ermittlungen deuten nach Angaben der Polizei auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Der betroffene Raum wurde gesperrt, um die Ursache genauer untersuchen zu können.