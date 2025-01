Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerät in Brand. Anwohner alarmieren die Feuerwehr, die nach den Löscharbeiten eine schreckliche Entdeckung macht.

Wohnungsbrand in Rendsburg - ein Mensch tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat nach einem Wohnungsbrand in Rendsburg einen Toten gefunden. (Symbolbild)

Rendsburg - Nach einem Wohnungsbrand in Rendsburg im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Morgen ein Mensch tot aufgefunden worden. Dabei handelt es sich mutmaßlich um den 60 Jahre alten Bewohner, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte entdeckten den Leichnam nach Löscharbeiten in der Einzimmerwohnung auf dem Bett. Die Person konnte bislang nicht abschließend identifiziert werden. Sieben Anwohner des Hauses mussten zwischenzeitlich evakuiert werden und blieben unverletzt.

Anwohner des Hauses alarmierten einem Polizeisprecher zufolge die Feuerwehr. Demnach bemerkten sie einen ausgelösten Rauchmelder und klopften vergeblich an die Tür. Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür auf. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen übergreifen. Die übrigen Wohnungen seien wieder bewohnbar. Warum es zum Brand kam, ist bislang unklar.