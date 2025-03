Eine Wohnung brennt in Schöpstal in der Oberlausitz. Als die Rettungskräfte löschen, machen sie eine grausige Entdeckung.

Wohnungsbrand in Kunnersdorf - Mann tot aufgefunden

Rettungskräfte können bei dem Wohnungsbrand in Schöpstal den 62-jährigen Bewohner nur noch tot bergen. (Symbolbild)

Schöpstal/Görlitz - Bei einem Wohnungsbrand in Schöpstal in der Oberlausitz haben Rettungskräfte einen toten Mann geborgen. Ob der 62-jährige Bewohner der Wohnung durch das Feuer ums Leben kam, ist noch unklar, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die Todesursache müsse erst ermittelt werden.

Ein 63-jähriger Hausbewohner, der erfolglos versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen, sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch betreut worden. Das Feuer in einer Wohnung im Keller des Hauses im Schöpstaler Ortsteil Kunnersdorf war aus noch nicht geklärter Ursache am Freitagabend ausgebrochen. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und den 63-jährigen Bewohner informiert. Zur Höhe des Schadens und dem Zustand des Hauses konnte die Polizei keine Angaben machen.