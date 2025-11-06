Es brennt in einer Wohnung. Der Mieter schafft es selbst aus der Wohnung. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Trotzdem ist der Einsatz schwierig.

Berlin - Bei einem Brand in seiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain hat sich der Bewohner am Nachmittag selbst vor den Flammen retten können. Der Mann sei unverletzt geblieben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass der Brand von der Wohnung in der vierten Etage auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses übergriff. Die Flammen hätten zügig gelöscht werden können.

Gleichwohl gestaltete sich der Einsatz für die rund 60 Feuerwehrleute kompliziert, wie der Sprecher sagte. In der Wohnung des Mannes lagerten nach seinen Angaben übermäßig viele Akkus. Diese müssten überprüft werden. Wenn diese durch das Feuer zu heiß geworden seien, bestehe die Gefahr eines erneuten Brandes.