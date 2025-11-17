Seinen Wohnsitz online ummelden, in Thüringen geht das in immer mehr Städten. Bis Ende 2026 soll dieses Angebot flächendeckend etabliert sein.

In immer mehr Thüringer Kommunen können sich Einwohner neben dem herkömmlichen Weg auch digital ummelden (Symbolbild)

Erfurt - Knapp die Hälfte der Thüringer Meldeämter bietet inzwischen eine Ummeldung auf digitalem Weg an. Nach Erfurt und Meiningen hätten sich 82 weitere Behörden dem bundesweiten Onlinedienst angeschlossen, teilte das Innenministerium mit. Dazu zählen etwa Jena, Ilmenau und Gotha, ebenso wie Altenburg, Rudolstadt, Apolda, Sömmerda, Heiligenstadt, Schmölln und Greiz.

Die Zahl soll in den kommenden Monaten weiter wachsen. „Unser Ziel bleibt klar: Bis Ende 2026 wollen wir die elektronische Wohnsitzanmeldung flächendeckend anbieten“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD).

Der Onlinedienst eWA bietet den Angaben zufolge die vollständige digitale Ummeldung: von der Adressänderung im Melderegister bis zur Aktualisierung von Ausweisdokumenten. Zu bisherigen Nutzerzahlen konnte das Ministerium auf Nachfrage keine Angabe machen. In der derzeitigen Projektphase würden noch keine Daten dazu erhoben, hieß es.

Genutzt werden kann der Service unter www.wohnsitzanmeldung.gov.de