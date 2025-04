Ein 65-Jähriger am Steuer eines Wohnmobils übersieht ein Auto auf der Überholspur und schert aus. Das geht nicht gut aus.

Isterberg - Bei einem Unfall mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn 30 im Landkreis Grafschaft Bentheim ist ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Er kam am Donnerstagabend per Rettungswagen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei mit seinem Wohnmobil in Richtung Niederlande unterwegs gewesen. Als er nahe Isterberg einen Lastwagen überholte, übersah er offensichtlich, dass auf der Überholspur der Wagen eines 28-Jährigen fuhr.

Dieser fuhr auf das Wohnmobil auf, das dann gegen den Lastwagen schleuderte. Der Autofahrer und der ebenfalls 28 Jahre alte Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Die Autobahn in Richtung Niederlande war für die Unfallaufnahme sowie für Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis nach Mitternacht gesperrt.