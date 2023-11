Himmelpforten - Ein Wohnmobil, das für Prostitution genutzt wurde, ist im Landkreis Stade abgebrannt. Warum das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag Feuer fing, ist noch ungeklärt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Wohnmobil stand auf einem Parkplatz nahe der Gemeinde Himmelpforten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Beobachtet wurde ein Auto, das den Parkplatz in der Nacht mit hoher Geschwindigkeit verlassen haben soll. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.