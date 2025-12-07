Ein Wohnmobil ist im Landkreis Leipzig in Flammen aufgegangen. Wie ein Hund dem Feuertod entkam und welche Folgen das für seinen Retter hatte.

Neukieritzsch - Ein Feuer in einem Wohnmobil in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) hat hohen Schaden angerichtet. Die Polizei sprach von mehr als 50.000 Euro. Den Angaben nach hatte ein 39-Jähriger in dem Fahrzeug eine Gasheizung in Betrieb genommen. Daraufhin sei es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Feuer gekommen und das Wohnmobil ausgebrannt, hieß es.

Dem Mann gelang es noch, einen Hund aus dem Wagen zu retten. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Durch das Feuer wurden laut Polizei auch ein benachbarter Baum und ein Unterstand in Mitleidenschaft gezogen.