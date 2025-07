Am Wochenende brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Die Wohnungen sind unbewohnbar. Nun gibt es erste Anhaltspunkte für die Ursache des Brandes.

Wohnhausbrand in Neuruppin - Mögliche Ursache ermittelt

Neuruppin - Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge ist unsachgemäßer Umgang mit brennbaren oder nachglimmenden Stoffen die Ursache des Brandes am Samstag, wie die Polizei mitteilte.

Um welchen Stoff es sich genau handelt, teilte die Behörde nicht mit. Das sei Teil der laufenden Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Das Feuer sei am Samstagabend im Dachstuhl des Wohnhauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, dafür ist das Gebäude unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt, wie es hieß.