In Goslar bricht am Morgen ein Feuer in einem Sechs-Parteienhaus aus. Ein Mensch erleidet eine Rauchgasvergiftung. Noch ist der Brand nicht gelöscht.

Die Löscharbeiten dauern am Morgen noch an, mehrere Straßen sind wegen des Einsatzes gesperrt. (Symbolbild)

Goslar - In der Goslarer Innenstadt ist am frühen Morgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner wurden evakuiert, ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten an.

Das Feuer brach demnach in einem Sechs-Parteienhaus am Claustorwall aus. Der Einsatzbereich ist unter anderem ab den Kreuzungen Astfelder Straße/Klubgartenstraße sowie Bäringerstraße/Vititorwall gesperrt.