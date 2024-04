Die Feuerwehr wird in der Nacht zu Sonntag zu einem Mehrfamilienhaus in Hettstedt gerufen. Dort brennt es in einem Keller.

Hettstadt - Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) gelöscht. Einige Bewohner wurden aus dem Haus gerettet, Verletzte gab es keine, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnten die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurück und kamen bei ihrer Familie oder Bekannten unter. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache, die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Zunächst hatte der MDR über das Feuer berichtet.