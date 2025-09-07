Ein Feuer bricht nachts in einem Wohnhaus im Unstrut-Hainich-Kreis aus. Die Flammen erfassen auch ein Nebengebäude.

Herbsleben - In einem Wohnhaus in Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Gefahr, sagte eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale Erfurt.

Es brenne das Hauptgebäude und ein Nebenhaus. Die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.