Arnsdorf - Gleich zweimal ist ein Haus in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) in Flammen aufgegangen. Zunächst sei am Freitagmittag ein Schuppen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe auf das angrenzende Einfamilienhaus übergegriffen. Schuppen und Haus brannten komplett aus. Die 88-jährige Bewohnerin des Hauses wurde unverletzt in Sicherheit gebracht.

In der Nacht musste die Feuerwehr dann erneut zu dem Haus, weil es ein weiteres Mal in Brand geraten war. Die Ursachen für beide Brände waren zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 100.000 bis 150.000 Euro.