Dissen - Der Täter kam nicht weit - diese häufig verwendete Formulierung aus Polizeimeldungen gilt für einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Dissen bei Osnabrück ganz besonders. Der 43-Jährige war scheinbar zu betrunken und stürzte nach zehn Metern mit dem Rad, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll das nicht abgeschlossene E-Bike vom Gelände einer Freizeiteinrichtung an sich genommen haben - Zeugen berichteten, der Mann habe das Rad zunächst nur geschoben. Sie entdeckten den völlig Betrunkenen auf dem Boden liegend und informierten die Polizei. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.