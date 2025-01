Heute bleibt es vielerorts noch trüb. Doch morgen erwarten die Menschen in Thüringen sonnige Aussichten.

Wochenende mit Sonnenschein in Thüringen

Am Wochenende können sich die Menschen in Thüringen auf Sonnenschein freuen. (Symbolbild)

Erfurt - Nach einem zunächst nebligen Start können sich die Menschen in Thüringen auf ein Wochenende mit viel Sonnenschein einstellen. In tieferen Lagen sei insbesondere beim Autofahren Vorsicht geboten, denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist neben dem Nebel teils auch mit Glätte zu rechnen. Die Höchsttemperatur liege bei bis zu vier, im Bergland bei bis zu acht Grad, hieß es weiter. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad.

Bei viel Sonnenschein am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu sechs, im Bergland auf um die acht Grad. Mit Regen ist weiterhin nicht zu rechnen. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen wieder in den Minusbereich auf bis zu minus fünf Grad und es weht den Angaben nach ein schwacher Wind.