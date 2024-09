Dresden - Zum Start in die neue Woche bleibt es im Freistaat regnerisch und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei noch immer vor Dauerregen, der vom Erzgebirge bis in die Oberlausitz bis zu 50 Liter pro Quadratmeter mit sich bringen kann. Auch mit einzelnen, starken Sturmböen sei zu rechnen.

Heute regnet es bei bis zu 18 Grad zunächst kräftig. Zum Nachmittag hin klare es laut DWD kurz ein wenig auf, bevor aus Tschechien die nächste Regenfront eintrifft. In der Nacht zum Dienstag setzt sich der Regen bei Tiefstwerten von bis zu 8 Grad vor allem im südlichen Sachsen fort. Doch es lockert von Osten her langsam immer weiter auf.

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad und die Sonne lässt sich mitunter hinter den Wolken sehen. In der Nacht zum Mittwoch sei dann mit keinem weiteren Niederschlag zu rechnen, so der DWD. Dies setzt sich zur Mitte der Woche weiterhin fort und die Menschen in Sachsen können ab Mittwoch mit schönstem spätsommerlichem Wetter rechnen.