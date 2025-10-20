Nach frostigem Start sorgt die Sonne in Berlin und Brandenburg für einen freundlichen Wochenbeginn. Später ziehen allerdings wieder Wolken auf.

Potsdam/Berlin - Die Woche startet mit wechselhaftem Wetter in Berlin und Brandenburg. Nach einem stellenweise frostigen Morgen scheint zunächst die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später ziehen von Westen her Wolken auf. Abends fällt von der Prignitz bis zur Elster etwas Regen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen 11 bis 14 Grad.

Wolken und etwas Regen bestimmen das Wetter in der Nacht bei Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad. Am Dienstag wechseln sich bewölkte und heitere Abschnitte ab. Örtlich fällt dazu etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei milderen 14 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu einzelnen Schauern und es kühlt ab auf 10 bis 8 Grad. Der Mittwoch startet mit Wolken und örtlich mit Regen, gegen Nachmittag lockert es aber zunehmend auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 bis 17 Grad.