An mehreren Orten in Berlin gilt an Silvester ein Verbot für Feuerwerk, Waffen und Messer. Für bestimmte Pyrotechnik gibt es aber eine Ausnahme.

Berlin - Neben Böllern und Raketen sind an Silvester auch Waffen und Messer in bestimmten Bereichen in Berlin verboten. Die Verbotszonen für Feuerwerk und Waffen befinden sich am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg, auf einem Teil der Sonnenallee und angrenzenden Nebenstraßen in Neukölln sowie auf der Admiralbrücke und angrenzender Straßen in Kreuzberg, wie die Polizei mitteilte.

Zusätzlich gibt es eine Waffen- und Messerverbotszone rund um die Silvesterparty am Brandenburger Tor und an der Straße des 17. Juni. Gleiches gilt für den Bereich rund um die Party des Bündnisses We Are Berlin, die am Großen Stern stattfinden soll. „Die Verbotszone schließt den Großen Tiergarten, Teile des Hansaviertels und das Parlaments- und Regierungsviertel ein“, so die Polizei.

Polizei in Verbotszonen präsent

Das Waffen- und Messerverbot im Ortsteil Tiergarten und die Pyrotechnikverbotsbereiche treten den Angaben nach am 31. Dezember um 18 Uhr in Kraft und gelten bis zum 1. Januar um 6 Uhr. In den Verbotszonen wird die Polizei präsent sein und darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden.

Eine Ausnahme gibt es: Pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F1, wie Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen, dürfen auch in den Verbotszonen verwendet werden.