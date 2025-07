Paris - Der neue deutsche Rad-Star Florian Lipowitz würde sich über die Nominierung zur Weltmeisterschaft in Ruanda freuen. „Eine WM ist immer etwas Besonderes und ich glaube, jeder deutsche Fahrer freut sich, wenn man da nominiert wird und da für sein Land an den Start gehen kann“, sagte der 24 Jahre alte Senkrechtstarter der Deutschen Presse-Agentur.

Die Straßenrad-WM wird zum ersten Mal in einem afrikanischen Land vom 21. bis 28. September ausgetragen. Im vergangenen Jahr nahm Lipowitz in Zürich zum ersten Mal bei einer WM in der Eliteklasse teil.

Lipowitz mit „Lust“ auf Deutschland Tour

Nach seinem perfekt gemachten dritten Gesamtrang bei der Tour de France hinter den Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sowie dem Gewinn des Weißen Trikots für den besten Nachwuchsprofi habe sich der Schwabe aber „noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht“ und müsse den Plan mit seinem Team besprechen.

Lipowitz, der nach der dreiwöchigen Frankreich-Rundfahrt erst einmal Urlaub in Südtirol macht, würde „gern“ auch bei der Deutschland Tour an den Start gehen. „Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf“, sagte Lipowitz. Die fünftägige Rundfahrt beginnt am 20. August mit dem Prolog in Essen und endet mit der Etappe zwischen Halle (Saale) und Magdeburg.

Zudem reizt den Schwaben die Lombardei-Rundfahrt im Oktober, die er vergangenes Jahr krankheitsbedingt verlassen musste.