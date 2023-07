WM in Rhythmischer Sportgymnastik 2026 in Berlin

Lausanne - Der Deutsche Turner-Bund (DTB) richtet zum vierten Mal Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik aus. Das Exekutivkomitee des Weltverbandes Fig vergab auf seiner Sitzung im schweizerischen Lausanne die Titelkämpfe 2026 an Deutschland. Die WM in drei Jahren findet demnach vom 30. September bis 4. Oktober in Berlin statt.

Zuvor wurden in Deutschland die Welttitelkämpfe in der RSG 1981 in München, 1997 in Berlin und 2015 in Stuttgart ausgetragen. Bei den bevorstehenden Weltmeisterschaften Ende August in Valencia gehört die fünffache deutsche Meisterin, Welt- und Europameisterin Darja Varfolomeev aus Schmiden zu den Medaillenkandidatinnen. „Die RSG-Titelkämpfe passen uns angesichts des sportlichen Aufschwungs, den wir aktuell erleben, ganz hervorragend ins Konzept und werden der Sportart sicherlich noch einen zusätzlichen Schub verleihen“, erklärte DTB-Präsident Alfons Hölzl ma Freitag.