Bei heißen Temperaturen locken die Badeseen in Sachsen-Anhalt wieder nach draußen. Vor allem im Süden und Osten gibt es viele Seen - und auch die Qualität ist mit kleinen Ausnahmen wieder gut.

Halle - Die meisten der etwa 70 überwachten Badegewässer in Sachsen-Anhalt liegen im Süden des Landes. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, gibt es allein im Landkreis Wittenberg zehn überwachte Gewässer, im Landkreis Harz acht und auch in Anhalt-Bitterfeld, dem Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz jeweils mindestens fünf. Die Gewässerqualität ist dabei aktuell bei den meisten Seen ausgezeichnet.

Lediglich im Naturbad Mosigkau (Dessau-Roßlau) wird derzeit wegen Blaualgen vom Schwimmen abgeraten. Und auch am Parchauer See (Jerichower Land) gibt es nach Daten des Landesamts für Verbraucherschutz derzeit eine Blaualgenentwicklung, sodass zu erhöhter Aufmerksamkeit geraten wird.