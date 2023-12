Blick auf den Engangsbereich der Universität in Magdeburg.

Magdeburg - In Magdeburg könnte die erste Universitätsschule Sachsen-Anhalts entstehen. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wolle dafür mit der Integrierten Gesamtschule IGS Willy Brandt zusammenarbeiten, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrags. Ziel sind die Erprobung innovativer Lehr- und Lernkonzepte sowie eine praxisnahe Lehrkräfteausbildung.

Die IGS Willy Brandt zieht demnächst in einen Neubau nahe des Uni-Campus um. Die Schule bietet gemeinsamen Unterricht von Klasse 5 bis Klasse 8. Es werden alle Abschlüsse allgemeinbildender Schulen vergeben. Das Abitur kann nach 12 oder 13 Jahren erworben werden.