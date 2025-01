Eine junge Frau fragt Culcha Candela für ihren 18. Geburtstag an. Die Band erteilt ihr eine klare Absage - das sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Die Musiker lassen das nicht auf sich sitzen.

Die Band Culcha Candela steht wegen eines Chatverlaufs mit einer jungen Frau in der Kritik. (Archivbild)

Berlin - Nach Wirbel in den sozialen Medien um eine Reaktion von Culcha Candela („Hamma“) auf eine Geburtstagsanfrage einer Frau hat sich die Band entschuldigt. „Es tut uns sehr leid, dass wir einer jungen Frau gegenüber in einer Unterhaltung auf Instagram einen unangemessenen Ton angeschlagen haben“, schrieb die Berliner Gruppe in einem Instagram-Post.

„Das war nicht korrekt und wir bedauern es zutiefst.“ Sie bezeichneten die Aktion als Fehler. „Es ist uns selbst auch etwas peinlich.“

„Würdest du Drake fragen? Oder Cro?“

Online hatten sich Screenshots einer Unterhaltung auf der Plattform Tiktok zwischen einer jungen Frau und der Band verbreitet. Demnach hatte sie wohl aus Spaß gefragt, ob Culcha Candela auf ihrem 18. Geburtstag auftreten würde.

Die Band antwortete aus Sicht vieler Nutzer arrogant. So ist auf den Screenshots unter anderem zu lesen, die Frage sei „das einzig lächerliche“. Mit Verweis auf zwei bekannte Rapper schrieben die Musiker: „Würdest du Drake fragen? Oder Cro?“

Bei Instagram schrieb Culcha Candela, der Chat habe sich schon vor einiger Zeit zugetragen. „Zwischen der Person und uns ist alles wieder ok.“ Sie stünden seit einiger Zeit regelmäßig in Kontakt. Die Künstler baten darum, die Frau in Ruhe zu lassen.