430.000 Liter sind schon im Tank – und das ist erst der Anfang! Die Winzer in Freyburg-Unstrut rechnen diesmal mit einer Rekordmenge.

Freyburg - Die Winzer im Süden Sachsen-Anhalts sind erfolgreich in die Weinlese gestartet. Die ersten 430.000 Liter seien bereits in den Tanks der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, teilte ein Sprecher mit. Ausgiebige Regenfälle zu Wochenbeginn hätten den Lesestart zunächst verzögert.

An diesem Wochenende holten die Mitglieder der Genossenschaft die frühen Sorten von den Rebstöcken. Die Winzervereinigung rechnet mit rund 3,2 Millionen Litern. In den Jahren seit 2019 lagen die Ernteergebnisse zwischen unter zwei Millionen bis 2,7 Millionen Litern.

Die letzten Trauben sollen Ende Oktober eingefahren werden. Die 1934 gegründete Winzervereinigung Freyburg-Unstrut zählt laut eigenen Angaben aktuell 322 Winzer, die rund 390 Hektar in Sachsen-Anhalt und Thüringen bewirtschaften. Das ist etwa die Hälfte der Rebfläche des Weinbaugebietes Saale-Unstrut, wie es hieß.