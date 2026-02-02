Schnee und Eis bringen den Verkehr in Bremen zum Wochenstart ins Rutschen. Zudem stehen Busse und Bahnen wegen eines Warnstreiks still.

Das Winterwetter stellt den Verkehr in Bremen auf die Probe. (Archivbild)

Bremen - Das anhaltende Winterwetter hat in Bremen zu mehreren wetterbedingten Verkehrsunfällen geführt. Von einer herausragenden Unfalllage könne jedoch nicht die Rede sein, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Meist blieb es bei Blechschäden, größere Personenschäden seien bislang ausgeblieben. Die Polizei rät dazu, „die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen und immer genügend Zeit einzuplanen“.

Zusätzlich steht wegen eines Warnstreiks seit den frühen Morgenstunden der öffentliche Nahverkehr still. Busse und Bahnen sollen nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG erst wieder am Dienstagmorgen gegen 3.00 Uhr fahren.