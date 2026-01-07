Schnee und Glätte sorgen in Niedersachsen für Probleme bei der Müllabfuhr. Tonnen bleiben teils stehen, Fahrten fallen aus. Was Bürger jetzt tun können.

Der Wintereinbruch bringt in Niedersachsen den Alltag teils durcheinander – auch bei der Müllabfuhr. (Archivbild)

Hannover - In vielen Teilen Niedersachsens bleibt der Müll derzeit stehen. Schnee, Eis und Glätte machen es Abfallbetrieben insbesondere schwer, Nebenstraßen und Sackgassen sicher anzufahren. Betroffen sind nach Angaben der Kommunen und Entsorger zahlreiche Städte und Landkreise – von der Region Hannover über Braunschweig und Osnabrück bis in ländliche Regionen wie Friesland, Gifhorn oder Hameln-Pyrmont.

Für Haushalte bedeutet das: Tonnen werden nicht immer wie geplant geleert. Ganze Mülltouren fielen bislang nur vereinzelt aus, häufiger blieben einzelne Behälter stehen. Nachfahrten gibt es in vielen Kommunen nicht. Stattdessen wird der Müll meist erst beim nächsten regulären Abfuhrtermin mitgenommen, heißt es.

Warum die Müllwagen nicht überall kommen, erklären die Abfallbetriebe einheitlich: Vereiste Fahrbahnen, nicht geräumte Nebenstraßen, enge Zufahrten und aufgeschobene Schneewälle machten das Rangieren der bis zu 26 Tonnen schweren Fahrzeuge gefährlich. Die Sicherheit der Mitarbeitenden und anderer Verkehrsteilnehmer habe Vorrang.

Was tun, wenn die Tonne stehen bleibt

Um zu verhindern, dass sich der Müll über Tage staut, haben viele Städte und Landkreise Übergangsregelungen eingeführt. Häufig gilt:

Zusätzlicher Restmüll darf bei der nächsten regulären Abfuhr in Säcken neben die Tonne gestellt werden – meist begrenzt auf das Tonnenvolumen oder eine bestimmte Sackzahl.

Papier und Pappe können gebündelt, in Kartons dazugestellt oder über öffentliche Sammelcontainer entsorgt werden.

Biomüll darf je nach Kommune ausnahmsweise über die Restmülltonne entsorgt werden oder in zusätzlichen, leicht ausleerbaren Behältern bereitgestellt werden.

Wertstoff- und Entsorgungsanlagen können vielerorts kostenfrei genutzt werden.

Welche Regel im Einzelfall gilt, unterscheidet sich je nach Kommune.

So erleichtern Haushalte die Abfuhr bei Frost und Schnee

Fast alle Entsorger geben ähnliche Hinweise, wie Bürgerinnen und Bürger helfen können, damit die Müllabfuhr trotz Winterwetters funktioniert:

Tonnen erreichbar aufstellen: Behälter möglichst dort platzieren, wo die Straße geräumt und sicher befahrbar ist.

Zuwegungen freiräumen: Wege und Standplätze von Schnee und Eis befreien, keine geschlossenen Schneewälle vor den Tonnen errichten.

Müll locker halten: Abfälle vor dem Herausstellen auflockern, damit sie beim Kippvorgang aus der Tonne fallen können.

Nassen Müll vermeiden: Besonders bei Biomüll hilft es, Pappe oder Karton unterzulegen.

Deckel geschlossen halten: So friert der Abfall nicht so schnell fest.

Nicht geleert? Tonnen stehen lassen oder den Müll zum nächsten regulären Termin erneut bereitstellen – teils mit einem zusätzlichen Sack.

Landesweit bitten die Entsorger um Geduld: Unter den aktuellen Bedingungen dauere die Müllabfuhr deutlich länger als üblich.