In den vergangenen Wochen gab es viel Schnee und gute Wintersportbedingungen im Thüringer Wald. Viel ist davon nicht geblieben.

Von der dicken Schneedecke ist durch die milden Temperaturen nicht viel geblieben. (Archivbild)

Oberhof - Die milden Temperaturen der vergangenen Tage haben den Schnee im Thüringer Wald schmelzen lassen. Wintersport ist nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald am ersten Winterferien-Wochenende nur auf Kunstschnee und regional auf einigen Schneeflecken und drei Rodelhängen möglich.

Im Snowpark in Oberhof als wichtigstem Wintersportort im Freistaat betrage die Kunstschneedecke noch fast einen Meter, in der Skiarena Heubach sei es knapp ein halber Meter. Langlaufstrecken seien derzeit nicht präpariert.

Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sinken die Temperaturen wieder. Je nach Höhenlage könnten Niederschläge als Regen oder Schnee fallen. In der Nacht zum Sonntag sollen die Tiefsttemperaturen auf Werte von minus vier bis minus neun Grad fallen.