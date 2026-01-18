Viel Sonne am Tag, aber frostige Nächte: In Sachsen sinken die Temperaturen laut DWD teils auf nahe minus zehn Grad. Was das Wetter in den kommenden Tagen bestimmt.

Leipzig - In Sachsen können sich die Menschen in der neuen Woche auf viel Wintersonne einstellen - müssen aber vor allem in den Nächten mit kräftigem Frost rechnen. Bis mindestens zur Wochenmitte sei überwiegend trockenes Hochdruckwetter zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Wer früh aus dem Haus muss, sollte sich warm anziehen.

Tagsüber werde es nach Angaben des DWD vielerorts freundlich und sonnig, Niederschlag sei zunächst nicht in Sicht. In den Nächten kühle es dagegen teils deutlich ab: Laut DWD sind häufig mäßiger Frost und örtlich auch strenger Frost mit Temperaturen bis nahe minus zehn Grad möglich. Grund sei, dass es oft wolkenarm bleibe - ohne Wolkendecke gehe nachts deutlich mehr Wärme verloren.

Zum Wochenstart bleibe zudem der Wind ein Thema. Vor allem vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz weht weiterhin der sogenannte Böhmische Wind, teilte der DWD mit. Zeitweise könne es stürmische Böen geben, in Hochlagen auch schwere Sturmböen.