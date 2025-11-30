Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt wird warme Kleidung immer wichtiger. Wer ungenutzte Kleidungsstücke hat, kann diese an zwei Tagen bei einer Aktion im Wedding spenden.

An zwei Tagen kann an der S- und U-Bahnstation Wedding Kleidung gespendet werden. (Symbolbild)

Berlin - Wer gut erhaltene warme Kleidung abzugeben hat, kann diese am Montag und Dienstag an bedürftige Menschen spenden. Die Berliner Stadtmission sammelt in Zusammenarbeit mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) im Rahmen ihrer Winter-Spendenaktion am S- und U-Bahnhof Wedding an beiden Tagen Winterjacken und andere Kleidungsstücke.

Wer Kleidung spenden will, kann diese dort am Montag von 7.00 Uhr bis 9.30 Uhr sowie am Dienstag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr abgeben. Wichtig ist, dass die Winterkleidung sauber und intakt ist.

Auch Unterwäsche benötigt

Laut Stadtmission sind neben warmen Winterjacken für Männer vor allem Pullover, T-Shirts, Hosen sowie eng anliegende Boxershorts und Socken gefragt. Bei Kleidungsstücken für Frauen werden demnach vor allem Unterhosen, BHs und Socken benötigt. Zudem sucht die Stadtmission Schuhe und Sneaker für Männer und Frauen.

Die BVG und Stadtmission arbeiten immer wieder für Aktionen zusammen. Anfang des Monats wurden etwa Kleidungsstücke am U-Bahnhof Gesundbrunnen gesammelt.

Wer es nicht zu einem der Termine schafft, kann Kleidung auch etwa beim Textilhafen (Storkower Straße 139 D) oder bei der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission (Lehrter Straße 68) abgeben.