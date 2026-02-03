Rossau - Ein Mann ist im Landkreis Mittelsachsen mit seinem Transporter in einem Löschteich gelandet. Er sei am Dienstag bei Rossau auf winterglatter Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte ein Sprecher der Polizei Chemnitz mit. Trotz der Kälte habe der Fahrer keine Unterkühlung erlitten und sei unverletzt. Der Transporter wurde am Abend aus dem Teich geborgen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.