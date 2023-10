Dresden - Winnetou und Old Shatterhand geben sich im nächsten Sommer auf der Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz die Ehre. Von Mai bis September sind insgesamt sieben Inszenierungen auf der Naturbühne im Elbsandsteingebirge geplant, wie die Landesbühnen Sachsen am Freitag für die Saison 2024 ankündigten.

Mit der Premiere des Abenteuerstücks „Shatterhand“ frei nach Karl May beginnt am 18. Mai die Saison unter freiem Himmel. Die Hauptrolle übernimmt Sascha Gluth, der langjährige Titelheld der Störtebeker Festspiele auf Rügen. „Nach zwei Spielzeiten als Old Shatterhand in Bad Segeberg habe ich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Rolle“, sagte der Schauspieler. Für ihn ist es bereits die vierte Zusammenarbeit mit dem sächsischen Theater.

Auch der „Freischütz“ von Carl Maria von Weber, der 2023 fast 10.000 Gäste auf die Naturbühne zog, gehört zum Programm in 2024. Felsenbühne-Premiere indes haben die Operette „Im weißen Rößl“ und Richard Wagners Opernklassiker „Der fliegende Holländer“. „Peter Pan“, der Renner der diesjährigen Saison mit DEFA-Legende Gojko Mitic als Häuptling, wird ebenso wieder gespielt wie Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“. Zudem tummeln sich „Pettersson und Findus“ in der bizarren Felswelt.

In diesem Sommer wurden in dem Naturtheater rund 73.000 Besucher gezählt - fast ein Drittel mehr als im ersten Jahr nach der zweijährigen Erneuerung der Bühne.