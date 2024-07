Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in einigen Regionen Thüringens am Donnerstagnachmittag. Im Saale-Holzland-Kreis brachte der Wind bereits einige Bäume zu Fall.

Eisenberg - Ein Unwetter hat mehrere Bäume in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) am Donnerstagmittag entwurzelt und zu Fall gebracht. Einsatzkräfte unter anderem der Feuerwehr würden die Straßen zurzeit wieder freiräumen, teilte das Ordnungsamt am Donnerstagnachmittag mit. Das Unwetter habe lediglich ungefähr eine Stunde angedauert und in dem Geschehen seien keine Personen verletzt worden. Zudem habe es abgesehen von den umgestürzten Bäumen keine weiteren Schäden gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine Warnung vor starken Gewittern für den Saale-Holzland-Kreis und für weitere Regionen Thüringens herausgegeben.