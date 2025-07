Magdeburg - Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat im Streit um die Senkung der Stromsteuer einen Kompromiss vorgeschlagen. Der SPD-Politiker plädiert für eine zeitliche Streckung.

Man könne die Stromsteuer 2026 um einen Cent senken und um einen weiteren Cent im Jahr 2027, sagte Willingmann in Magdeburg. Das hat er in einem Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Ausdruck gebracht.

Es gehe um Vertrauen, sagte der Minister mit Verweis darauf, dass Union und SPD das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart haben. „Da ist sehr viel Erwartung geweckt worden.“ Die Menschen in Ostdeutschland, wo die Löhne im Schnitt niedriger seien, seien von hohen Energiekosten stärker betroffen.

Mit einer zeitlichen Streckung könne man die Senkung der Stromsteuer jetzt schon beschließen und so ein Signal setzen, betonte Willingmann. „Ich werbe sehr dafür, dass das im parlamentarischen Verfahren jetzt aufgegriffen wird.“

Die Bundesspitzen von Union und SPD hatten kürzlich entschieden, dass es vorerst keine Senkung der Stromsteuer für alle Firmen sowie für private Haushalte geben soll und dies unter anderem mit Haushaltszwängen begründet. Kommen sollen aber Entlastungen über eine Senkung der Strom-Netzentgelte und die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Bei der Stromsteuer soll die Senkung für produzierende Unternehmen verstetigt werden.