Die Holzwand und der Vorgarten des Berliner Clubs „Wilde Renate“ brannten in der Nacht zu Donnerstag. Die Polizei hat die Brandursache an einer bestimmten Stelle im Blick.

Brand in Friedrichshain

Berlin - Das Feuer am bekannten Technoclub „Wilde Renate“ in Berlin-Friedrichshain ist mutmaßlich gelegt worden. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der Brandstiftung an einem Holzanbau auf dem Gelände, sagte eine Sprecherin.

In der Nacht zu Donnerstag hatte vor allem der Zaun in der Nähe des Eingangs gebrannt. Die Flammen griffen dann auf das Eingangsgebäude und den Garten über, hätten sich aber nicht auf das Hauptgebäude ausgeweitet, hatte der Club mitgeteilt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Am Donnerstagabend war der Club wieder geöffnet. Zahlreiche Menschen gingen an Absperrungen vorbei auf das Gelände und in das große Gebäude, ein früheres Wohnhaus.

„Obwohl die ersten Bilder und Berichte zum Brand sehr beunruhigend wirkten, sind wir erleichtert sagen zu können, dass die Lage in Wirklichkeit weniger dramatisch ist, als es zunächst schien“, hatte der Club bereits am Donnerstag mitgeteilt.